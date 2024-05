Belgique : les politiques se mettent à la télé-réalité pour draguer les jeunes

A moins de deux semaines des élections nationales et locales en Belgique, les politiques sont prêts à tout pour convaincre le jeune électorat. Les chefs des 7 grands partis des Flandres ont accepté de participer à une télé-réalité digne de la Star Academy : ils se sont enfermés pendant 3 jours dans un château. Une vraie caricature de la politique, avec un Premier ministre qui fait le service ou le président de l’extrême-droite qui aide l’ex-patron des Socialistes à allumer la gazinière. Le programme est un vrai carton en Belgique et montre d’autres manières d’aborder les sujets politiques tout en cherchant à convaincre les jeunes de s’y intéresser davantage.

