Belgique : l’homme du « pipigate » démissionne

Pour son début en ce lundi, Yann Barthès revient sur l’attentat qui a coûté la vie à deux supporters suédois en Belgique il y a une semaine. Un évènement tragique qui a entraîné la démission du ministre de la Justice belge, Vincent Van Quickenborne. Et ce alors que le tireur aurait dû être expulsé du sol belge et que ses services n’ont pas traité la demande d’extradition. Un ministre déjà connu chez Quotidien de par ses frasques d’il y a quelques semaines et le fameux « pipigate ».