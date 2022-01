Benjamin Brière, français retenu en Iran : "Il met sa vie en danger pour faire bouger les choses"

Depuis 20 mois, Benjamin Brière est retenu prisonnier en Iran. Le gouvernement iranien le soupçonne d’espionnage et l’accuse d’avoir utilisé un drone pour survoler et photographier des zones interdites dans le nord du pays. Depuis près de deux ans, sa famille se bat pour prouver son innocence et le faire libérer. Depuis 10 jours, Benjamin a commencé une grève de la faim pour dénoncer sa situation et les conditions de son incarcération. Paul Gasnier a rencontré Blandine, la sœur de Benjamin Brière.