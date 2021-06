Benjamin Brière, touriste français emprisonné en Iran : sa famille appelle Emmanuel Macron à l’aide

Benjamin Brière, 36 ans, est emprisonné en Iran depuis plus d’un an. Ce Français, accusé d’espionnage et de propagande doit être jugé prochainement et risque la peine de mort. Sa sœur Blandine se bat pour faire reconnaître son innocence. Benjamin Brière est un passionné de voyages : il parcourt le monde à bord de son van et publie des centaines de photographies de ses aventures sur Instagram. Pour les réaliser, il utilise régulièrement un drone et c’est tout le problème. L’Iran l’accuse d’avoir survolé et photographié des zones interdites. Arrêté dans un parc national au nord-est du pays, il est actuellement détenu à la prison centrale de Mechhed, à 900km de Téhéran. Benjamin Brière nie toutes les accusations d’espionnage et assure être un simple touriste, mais l’Iran l’accuse également de propagande contre le système. Pour cause, au cours de son voyage, le Français a publié sur les réseaux sociaux plusieurs messages s’interrogeant, par exemple, sur l’obligation de porter le voile pour les femmes dans le pays, alors qu’il est « facultatif » dans d’autres pays musulmans. Pour le faire libérer, sa sœur Blandine Brière, a envoyé une lettre au président Emmanuel Macron. Paul Larrouturou a pu la rencontrer.