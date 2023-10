Bernadette Chirac, une femme lucide et combattante

En parallèle du film sur Bernadette Chirac intitulé sobrement « Bernadette », France 5 va diffuser ce dimanche un documentaire sur l’ancienne Première dame de France. Un format dans laquelle on la découvre bien au-delà de son image de femme peu aimable, à travers de nombreuses anecdotes, et notamment une sur sa coupe de cheveux. Bernadette Chirac était avant tout lucide sur l’image qu’elle renvoyait, et combattante dans son désir de la changer. Une femme qui bénéficiait cependant d’une puissance incontestable comme le confirment Nicolas Sarkozy et François Hollande, comme lorsqu’elle désavoue son mari pour soutenir Nicolas Sarkozy en 2012.