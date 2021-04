Bernard Tapie et son épouse agressés lors d’un cambriolage : les chaînes d’info en surchauffe

Bernard Tapie et son épouse ont été ligotés et violentés ce week-end lors du cambriolage de leur maison à Combs-la-Ville. Branle-bas de combat dans les rédactions ce dimanche avec batterie d’experts en sécurité invités en plateau, journalistes dépêchés sur place et des dizaines de témoignages de soutien au couple.