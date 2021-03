Bertrand, Pécresse, Retailleau et Wauquiez : la droite fracturée à l'attaque de 2022

Xavier Bertrand vient d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle. Une candidature sans passer par la « case primaire » qui était pourtant devenu un passage obligé dans sa famille politique. Sauf que sa famille politique, la droite, est en ruines depuis cinq ans. Après l’échec de François Fillon à l’élection présidentielle de 2017, après le fiasco de Laurent Wauquiez aux européennes, après la nomination par Emmanuel Macron d’un certain nombre de figures du parti, la droite est plus fracturée que jamais. La preuve, ils sont déjà quatre sur la ligne de départ pour la prochaine présidentielle : Xavier Bertrand et Bruno Retailleau, pour qui c’est officiel, et Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, pour qui ça ne devrait plus tarder.