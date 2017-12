C’est l’homme fort de la Macronie. Un des plus proches du président. Il a été porte parole du gouvernement et il est aujourd’hui le patron d’En Marche ! Il y a un an, il était un député-maire de Forcalquier, inconnu du grand public. Aujourd’hui il est au gouvernement, il dirige le parti du président, il est partout dans les médias. Voici l’hyper-actif Christophe Castaner. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 4 décembre 2017 – Partie 1