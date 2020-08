Best of Transpi : à l’époque où on pouvait encore voyager



En savoir plus sur Yann Barthes Pendant toute la saison 4 (ou presque), on a pu se balader : assister à des défilés, prendre l’avion (ou le train) pour aller à Londres, à Mulhouse, à Strasbourg, partout. Et on a passé de très bons moments. Beaucoup, beaucoup de bons moments.