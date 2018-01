Bienvenue à Weedland ou quand la Californie légalise le cannabis

Legalize It ! C’est fait en Californie, vous pouvez tranquillement fumer vos joint de weed sans frauder et sans peur de la police. Depuis le début d’année la vente et la consommation de cannabis récréatif sont autorisées en Californie. Une légalisation très encadrée, interdiction pour les moins de 21 ans, contrôle accrue de la qualité des produits, limitation de la production mais aussi de gramme que l’on peut acquérir. Martin Weill revient sur ce nouvel or vert qui pourrait créer 400 000 emplois d’ici 2020 et qui fait déjà la Californie le premier marché mondial de cannabis.