Bienvenue dans la nouvelle fabrique de mini-Mélenchon

Après avoir officiellement quitté la France insoumise et s’être brouillé avec la moitié de ses troupes. Après avoir annoncé passer la main et laisser la place à la jeunesse, Jean-Luc Mélenchon lançait ce week-end son école de formation : l’Institut de la Boétie. L’objectif : fabriquer des mini-Mélenchon pour répandre l’évangile insoumise et la faire entrer dans l’histoire de la gauche. Azzeddine Ahmed-Chaouch, Baptiste Bril et Thibault Dautrevaux étaient à l’organisation.