Sébastien Lecornu est en Nouvelle-Calédonie depuis une quinzaine de jours. Le ministre des outre-mer a respecté sa quarantaine à son arrivée sur l’île et, depuis, il profite de la vie que nous, en métropole et dans les autres outre-mer, on a oublié : celle où on s’embrasse, où on se touche et où on s’amuse.