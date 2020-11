En savoir plus sur Yann Barthes

Les « 5 de Shangaï » se sont réunis cette semaine dans ce qui ressemblait à s’y méprendre à un sommet international pour la paix et la stabilité. Bon, après on a vite compris que les dirigeants présents, parmi lesquels Vladimir Poutine et Xi Jinping, n’ont peut-être pas tout à fait la même définition de la « paix » que nous.