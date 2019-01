Bilal Hassani harcelé sur les réseaux sociaux: sa technique pour faire disparaître les haters

Depuis son passage dans The Voice Kids, Bilal Hassani s'est constitué une solide base de fans et d'admirateurs. Devenu star de Youtube et des réseaux sociaux, il est aujourd'hui en course pour représenter la France lors du prochain concours de l'Eurovision. Malheureusement, son style et son univers ne font pas l'unanimité et le jeune homme est régulièrement la cible d'insultes sur les réseaux sociaux. Fort heureusement, il a trouvé une technique imparable pour esquiver les haters.