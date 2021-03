Birmanie : sortis du coufre-feu, "si vous êtes dehors, ils vous tuent"

Depuis deux mois, la population birmane continue la mobilisation pour réclamer le retour de la démocratie dans le pays après le coup d’État militaire du 1er février dernier. Ce week-end, la répression des manifestations a été particulièrement violente avec plus de cent morts. On en parle avec Paul Gasnier. Au lendemain du coup d’État militaire, la jeunesse birmane était descendue dans les rues du pays pour réclamer le respect des élections démocratiques. Pendant des semaines, les jeunes birmans ont poursuivi leur mobilisation dans une ambiance plutôt détendue et festive. Face à leur détermination, l’armée a réprimé avec toujours plus de violence les rassemblements, jusqu’à ce week-end où plus de 100 manifestants ont trouvé la mort, dont au moins quatre enfants. Alors qu’au début de la mobilisation, nous avions pu entrer en contact avec de jeunes birmans pour suivre la situation sur place, la répression en a muré la majorité dans le silence, de crainte d’être arrêtés. Deux d’entre eux ont accepté de nous envoyer leur témoignage, à visage couvert.