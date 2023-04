“Blue Jean”, un film sur l’homosexualité dans l’Angleterre de Margaret Thatcher

Le film “Blue Jean” réalisé par Georgia Oakley nous plonge dans l’Angleterre des années 1980, à l’époque de New Order et du gouvernement de Margaret Thatcher qui vote des lois homophobes. L’héroïne est une professeure lesbienne qui pourrait tout perdre si l’on venait à apprendre son homosexualité. Lorsque l’une de ses élèves découvre son secret, elle rentre dans une spirale de conflits internes et de double vie.