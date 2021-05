Bombardement des locaux d'AP et Al-Jazeera : les images de l'intérieur juste avant l'attaque

À l’international, les affrontements se poursuivent et se durcissent entre Israël et le Hamas. Ce week-end, un missile israélien a pulvérisé un bâtiment abritant les rédactions de l’agence américaine AP et de la chaîne qatarie Al-Jazeera.