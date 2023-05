Document Quotidien : Bons baisers de La Réunion, signé Elisabeth Borne

Pendant 3 jours et 22 heures de vol, Sophie Dupont a suivi Elisabeth Borne à la veille de son premier anniversaire à Matignon. Alors que la Première ministre est de plus en plus fragilisée, elle a tenu à inviter les journalistes à suivre son séjour sur l’île de la Réunion.