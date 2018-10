Les bons conseils pour manger sans pesticides, sans asticots et sans crottes de rat

Christophe Brusset est un ancien salarié d’une société agroalimentaire. Depuis plusieurs années, il alerte les consommateurs sur les dangers des géants de l’industrie entre malbouffe, contamination et non-respect des règles d’hygiène. En 2016, il avait triomphé avec son livre "Vous êtes fous d’avaler ça !", il revient cette année avec un deuxième ouvrage pour prolonger notre réflexion sur l’alimentation : "Et maintenant, on mange quoi ?". Christophe Brusset est sur le plateau de Quotidien pour en parler.