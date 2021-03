Boris Nemtsov, mentor d’Alexeï Navalny

Depuis lundi, le ton monte contre la Russie. Les experts de l’ONU viennent de reconnaître la responsabilité de la Russie dans l’empoisonnement d’Alexeï Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine. Dans la foulée, l’Europe et les États-Unis ont annoncé la mise en place de sanctions contre le pays. Alexeï Navalny, condamné à trois ans de prison, avait disparu des radars ces dernières semaines. Ses avocats eux-mêmes ignoraient où se trouvait leur client. Jusqu’à mercredi. Alexeï Navalny a refait surface sur les réseaux sociaux. L’opposant est actuellement détenu à Koltchouguino, à 100km à l’Est de Moscou. Il devrait être transféré vers la petite ville de Pokrov dans les prochains jours. C’est ici qu’il purgera sa peine, dans l’une des colonies pénitentiaires réputées comme étant les plus dures du pays. Une incarcération dont le timing interroge : en ce moment, certains Russes célèbrent l’anniversaire de la mort de Boris Nemtsov, assassiné le 27 février 2015 à Moscou. Ancien vice-président du gouvernement de Boris Eltsine, Boris Nemtsov était devenu le principal opposant politique à Vladimir Poutine et le mentor d’Alexeï Navalny. On en parle avec Paul Larrouturou.