Bradley Cooper prêt à tourner un film français : "Alain Chabat est génial, Omar Sy est un très bon acteur"

En plus de TRÈS bien parler français, Bradley Cooper a ses entrées dans le cinéma tricolore. Dans ses favoris : Alain Chabat, qu'il a adoré dans "Le Marsupilami" et qu'il a eu le plaisir de rencontrer et Omar Sy, avec qui il a tourné dans "A vif!". L'acteur américain s'est lié d'amitié avec les deux acteurs français et ne dirait pas non pour jouer avec eux dans un prochain film ou sous leur direction. On ne présente plus Bradley Cooper en tant qu’acteur, mais cette fois c’est en tant que réalisateur qu’il vient faire ses preuves. Pour son premier film, "A star is born", Bradley Cooper a choisi de mettre en avant Lady Gaga. On en parle avec lui dans Quotidien. "Very bad trip", "American Sniper", "Happiness Therapy", Bradley Cooper a joué tous les styles au cinéma. Devenu un incontournable du box-office américain, il a décidé de se lancer un nouveau défi : celui de devenir réalisateur. Avec "A star is born", il livre un premier long-métrage puissant sur l’histoire de Jackson Maine, une ancienne star de la country sur le retour et d’Ally, une jeune chanteuse au talent prometteur. Au-delà de l’histoire d’amour qui va les unir petit à petit, Bradley Cooper explore l’inexorable déclin d’une star face au succès des plus jeunes. Pour jouer le rôle d’Ally, Bradley Cooper a choisi Lady Gaga. Si la chanteuse a déjà joué au cinéma (Sin City, Machete Kills), elle signe ici le premier long-métrage dont elle est l’actrice principale. Bouleversante, authentique, naturelle, Lady Gaga a déjà conquis le public et la critique outre-Atlantique. Bradley Cooper est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de "A star is born", de Lady Gaga, de sa carrière et de ses futurs projets au cinéma.