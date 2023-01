Bras de fer entre l’Angleterre et l’Ecosse autour d’une loi sur le genre

Les relations entre l’Angleterre et l’Ecosse se sont extrêmement tendues autour d’une loi sur le changement de genre. Le gouvernement britannique a officiellement bloqué la promulgation d’un texte sur la transidentité, mardi 17 janvier, voté un mois plus tôt par les députés écossais. Cette loi permettait notamment aux personnes transgenres de se déclarer elles-mêmes à partir de 16 ans, contre 18 ans jusqu’alors. La loi devait également permettre de supprimer l’exigence d’un diagnostic médical et psychiatrique lors de la demande d’un certificat de reconnaissance de genre. Londres a évoqué un manque d’égalité au sein du Royaume-Uni, mais les médias y voient une lutte plus large autour de l'avenir de l’Écosse. Derrière cette bataille juridique, le gouvernement écossais dirigé par Nicola Sturgeon souhaite relancer le débat autour de l’indépendance du pays lors des prochaines élections en 2025. Le Premier ministre du Royaume-Uni Rishi Sunak en déplacement en Ecosse a été interrogé sur ce sujet par un journaliste local peu docile.