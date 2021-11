Breaking news : qu’est-il arrivé aux doigts d’Emmanuel Macron ?

Autant les sous-marins, on n’aura pas réussi à les refourguer à l’Australie, autant pour ce qui est des Rafales, on a fait une bonne affaire. Emmanuel Macron était à Zagreb cette semaine pour vendre – pour de vrai cette fois - douze avions Rafales aux Croates. Alors on pourrait parler de cette vente, de la signature du contrat, etc etc, mais ce qui nous a le plus choqué, nous, c’est le gros pansement sur le doigt d’Emmanuel Macron. C’est la porte ouverte à toutes les spéculations.