Brésil : bienvenue dans le pays de l’ultra violence

Les Brésiliens s’apprêtent à élire leur nouveau président ce dimanche 7 octobre. Baptiste des Monstiers est à Rio pour couvrir l’évènement. Après avoir dressé le portrait de Jair Bolsonaro, le candidat de l’extrême-droite et grand favori du scrutin, il s’est intéressé à la violence dans le pays. Le Brésil, ce sont 60 000 homicides par an, soit 164 meurtres par jour, presque 7 par heure. C’est le 10ème pays le plus violent au monde. Baptiste des Monstiers nous en parle.