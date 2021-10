Brésil : dégoûtés par Bolsonaro, les Brésiliens veulent le retour de Lula

Au Brésil aussi, on prépare la prochaine élection. Dans un an tout pile, les Brésiliens seront de nouveau appelés au vote et pour l’heure les résultats des premiers sondages sont étonnants. Dégoûtés par l’actuel président Jair Bolsonaro, les Brésiliens se disent prêts à rappeler au pouvoir Lula, leur ancien président de gauche récemment sorti de prison après avoir été condamné pour corruption.