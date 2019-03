Qui est John Bercow ? L’homme politique britannique est le président de la Chambre des communes. C’est lui qui a empêché Theresa May de soumettre un troisième vote sur la sortie du pays de l’Union européenne. Autoritaire tenant de salle, il est devenu la bête noire de Theresa May et de tout son gouvernement en ces temps de crise. Baptiste des Monstiers l’a rencontré à Londres.