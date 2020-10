Brigitte Macron et Jean-Michel Blanquer dans un collège : trop parfait pour être vrai

En savoir plus sur Yann Barthes

Pas la peine de le nier, on sait que la dictée nous a tous et toutes traumatisées quand on était enfant. Mais il arrive, parfois, que faire une bonne action implique de faire une dictée. C’était le cas dans cette école des Yvelines où se sont rendus la Première dame Brigitte Macron et le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer. Ils venaient tous les deux faire la dictée au profit de l’association ELA qui aide les enfants atteints de leucodystrophie. On soupçonne quand même les élèves ET les adultes d’avoir été un peu trop bien briefés sur le comportement à avoir.