Brigitte, on est ravis de vous revoir… Bonsoir Aurélie, bonsoir Sylvie… Vous revenez donc avec « Nues »… Dans un contexte un peu particulier… où on parle beaucoup de femmes et de harcèlement…« Nues » - disponible partout - Les 24, 25, 26 Mai 2018 à l'Olympia - Extrait Quotidien du 24 novembre 2017