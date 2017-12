Les « briseuses de silence », personnalités de l'année !

Le magazine Time a élu sa personnalité de l’année...et c’est un groupe de personnes qui est en Une ! ELLES, les « briseuses de silence », les FEMMES qui ont osé dénoncer le harcèlement. Elles sont donc CINQ en Une : la femme de ménage Sandra Pezqueda, la lobbyiste Adama Iwu, l’actrice Ashley Judd, l’ingénieur Susan Fowler ou encore la chanteuse Taylor Swift. Mais aussi cette femme, dont on ne voit pas le visage et qui symbolise celles qui ont préféré rester anonymes. A l’intérieur du magazine, cette double page avec cette mosaïque qui représente 61 personnes, femmes et hommes, qui ont brisé le silence. Le magazine est allé plus loin, en publiant également une vidéo de témoignages sur son site internet. Extrait de l’émission Quotidien du jeudi 7 décembre 2017 – Partie 2