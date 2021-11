Bruce Springsteen : "L’un de nos partis politique a été jusqu’à mentir éhontément pour arriver au pouvoir"

Comment vivre ensemble dans un pays fracturé comme les États-Unis ? Pour Bruce Springsteen, le pays traverse une « période difficile ». « Aujourd’hui aux États-Unis, on se bat pour des questions de récit national et sur la façon dont on voit notre pays », explique le chanteur. « Une grande partie de la population s’ouvre au changement (…) mais il y a des personnes que cela effraie, et c’est aussi compréhensible », ajoute-t-il. Pour Bruce Springsteen, l’un des problèmes politiques majeurs dans le pays réside dans le fait que « l’un de [leurs] partis politique a été jusqu’à mentir éhontément à la population, simplement pour arriver au pouvoir ».