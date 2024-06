Bruno Le Maire dénonce le programme économique du RN et du NFP

Comme ses camarades ministres, Bruno Le Maire est entré en campagne pour les élections législatives. Le patron de l’Économie française était en visite mardi 18 juin en Saône-et-Loire, où on a pu l’interroger sur le programme économique de la concurrence à gauche et à l’extrême-droite, mais aussi sur la situation économique du pays suite à l’annonce de la dissolution.

En savoir plus sur Paul Gasnier