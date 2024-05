Bruno Le Maire sur un petit nuage, Jordan Bardella inquiet

C’est la bonne nouvelle de la semaine sur le volet économie : la note de la France n’a finalement pas été dégradée par les agences de notation. De quoi redonner le sourire à Bruno Le Maire, discret ces dernières semaines en raison de l’inquiétante situation du déficit public. Le ministre de l’Economie a retrouvé le chemin de BFMTV et surtout des envies de candidature en 2027, même s’il assure ne pas y penser. Pendant ce temps-là, Jordan Bardella est inquiet : malgré de très bons sondages qui le placent en tête des élections européennes, le candidat du RN sait que son électorat n’est pas celui qui se déplace le plus aux urnes. Résultat à Perpignan mercredi 1er mai pour le grand meeting du parti, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont rappelé leurs responsabilités aux adhérents, tout en écartant la possibilité de voter Marion Maréchal.

