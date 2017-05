Bruno Le Maire en déplacement : Valentine l'a suivi  

Bruno Le Maire est le nouveau ministre de l’Economie et il a fait hier son premier déplacement. On a l’impression que ç'a été décidé au dernier moment : on a reçu un mail à 15h20 pour nous convier à 16h30 à Ris-Orangis, en Essonne, à l’entreprise Mistral Construction. Il y avait même écrit URGENT sur ce mail. Et comme à chaque visite, le ministre a appris plein de choses et poser plein de questions... en plus de faire quelques blagounettes bien senties.