Bure, le nouveau Notre-Dame-des-Landes… des déchets nucléaires

Maintenant que le projet d’aéroport de Notre-Dames-des-Landes a été abandonné par le gouvernement, les regards se tournent vers une autre « zone à défendre », à Bure, dans la Meuse. Là-bas, des militants bataillent depuis des années contre un projet d’enfouissement de déchets nucléaires sous les bois. Peu nombreux, mais déterminés, ils ont creusé des galeries à 500m de profondeur et sont prêts à braver la loi pour défendre leur cause.