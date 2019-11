Marina Foïs ne sera pas dans la prochaine saison de Burger Quiz, de retour sur TMC dès le 20 novembre. D'ailleurs, elle n'a pas HYPER bien pris qu'on n'en parle pas, elle a même clashé Alain Chabat sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de Quotidien, le tenancier du Burger Quiz lui répond et on comprend enfin POURQUOI elle ne sera pas là et surtout POURQUOI elle reviendra plus tard.

