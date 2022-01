Burkina Faso : "Le problème de l’Afrique, c’est la France"

Face à l’actualité nationale, une information est un peu passée inaperçue cette semaine : le coup d’état militaire au Burkina Faso. Au cœur de l’opération Barkhane, le Burkina Faso est un pays décisif pour la lutte contre le terrorisme. C’est d’ailleurs ici que sont stationnées les forces françaises. Depuis six ans, le pays fait face à des attaques terroristes de plus en plus meurtrières. La population n’en peut plus. Dans ce climat, les tensions ont éclaté ce week-end avec de nombreuses mutineries dans les casernes de l’armée, jusqu’à l’arrestation du président en place. Pour témoigner de la situation, on a fait appel à Sophie Douce, une journaliste française, déjà sur place avant la fermeture des frontières.