Buttes-Chaumont : une fête sauvage de 300 personnes fait grincer des dents

Dimanche, une fête sauvage a réuni plus de 300 personnes au cœur du parc parisien des Buttes-Chaumont. Un sujet qui a immédiatement trouvé sa place en tête des matinales et sur les chaînes d’infos et qui a rapidement été condamné par le gouvernement.