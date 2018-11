Le « c’est pas de notre faute, c’est le gouvernement précédent qui… » est sans doute l’argument le plus utilisé en politique, tous bords confondus. Ce week-end, il a tourné en boucle dans les bouches des LREM. Et avant eux dans celles des Socialistes, puis des ministres de Sarkozy, ceux de Chirac, de Giscard d’Estaing, etc etc…