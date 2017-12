Cinquante nuances de Grey, trop chaud pour TF1 ?

C’était chaud sur TF1 hier soir avec la diffusion de 50 nuances de Grey en prime-time ! C’était a priori hyper osé. Des scènes de sexe, des passages sado-maso, bref... Pour bien se rendre compte, au moment de sa sortie au cinéma, le film était carrément interdit au moins de 18 ans au Canada et au Royaume-Uni. Interdit au moins de 17 ans aux Etats-Unis, et même interdit tout court en Malaisie… En France, c’était moins de 12, parce qu’on est un peu « olé olé »... Mais pour une diffusion à la télé, le film aurait dû être interdit au moins de 16 ans… Sauf qu'il est impossible de diffuser un film interdit au moins de 16 ans en prime-time sur une chaîne gratuite. En fait, TF1 a demandé à Universal une version édulcorée du film, une version américaine, déjà coupée. Ce qui leur a permis d’afficher ce petit LOGO pendant tout le film, interdit au moins de 12 ans et non interdit au moins de 16 ans. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 4 décembre 2017 – Partie 2