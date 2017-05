"C'est la société des loisirs qui était visée" : Pierre-Etienne Minonzio sur l'attentat du 22 mai  

Hier soir, Manchester était touchée par un attentat aux conséquences insupportables. Aujourd'hui, afin de rendre hommage à cette ville à l'atmosphère unique, on a décidé de convier sur la plateau Pierre-Etienne Minonzio, journaliste et auteur d'un documentaire qui nous en apprend énormément sur cette ville hors du temps et toutes ses spécificités. Et pour lui, hier soir, c'était la société des loisirs qui était visée au sein d'une ville vibrante et terriblement vivante.