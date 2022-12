Calendrier de l’Avent du fail politique : "Pète-moi le c** Manu !"

Chaque jour, un bonbon de l’Avent fait de fail politique comme on en voit souvent, mais trop peu finalement. Cette semaine, on se replonge dans l’archive qui a fait rayonner la France dans le monde, celle d’un citoyen qui a hurlé à Emmanuel Macron « Manu à poil ! » et « Pète-moi le c** Manu ! » en plein Champs de Mars, le soir de sa réélection.