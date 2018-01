Californie : le business du cannabis EXPLOSE ! (version longue)

L’économie américaine va-t-elle être sauvée par le cannabis ? D’après les experts aux Etats-Unis, la marijuana pourrait créer 400 000 emplois d’ici 2020. Résultat : de plus en plus d’Etats légalisent la weed. Dernier en date, la Californie, où le cannabis récréatif est légal depuis le 1er janvier 2018. Pour Quotidien, Martin Weill s’est rendu dans cet Etat de 40 millions d’habitants, qui est tout simplement devenu le premier marché mondial de cannabis. Le business explose, tout le monde y croit, et tout le monde veut en profiter !