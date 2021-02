Violences sexuelles sur mineurs : pour tout comprendre de l’affaire Olivier Duhamel et ses répercussions

En savoir plus sur Yann Barthes

Le récit de Camille Kouchner est en train de briser l’un des sujets les plus tabous de notre société : l’inceste. Depuis la publication de « La familia grande » dans lequel elle raconte les viols subis par son frère jumeau de la part de leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel, les victimes d’inceste sont des centaines à témoigner. Plus important encore : elles sont enfin écoutées. Sur les réseaux sociaux, à la suite de la publication du livre de Camille Kouchner naît le hashtag « MeTooInceste » et voit une avalanche de témoignages déferler sur Twitter. Le débat sur la question de l’inceste et l’âge du consentement devient national et le gouvernement se saisit du dossier. Le 21 janvier, le Sénat adopte une proposition de loi interdisant tout acte sexuel sur un mineur de moins de 13 ans. L’onde de choc provoquée par le livre de Camille Kouchner continue de se déployer et frappe ensuite l’entourage d’Olivier Duhamel : le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, qui avait été informé des accusations d’inceste contre le politologue, mais aussi l’avocat d’Olivier Duhamel, Jean Veil. Et l’onde de choc se poursuit. On en parle avec Paul Gasnier.