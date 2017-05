"Il y a un enjeu d'avenir " : Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn sur la campagne  

Ils vont animer le débat politique le plus important de ces 30 dernières années : mercredi soir sur TF1, France 2 et les chaînes d’info en continu, ce sont eux qui arbitreront le duel Emmanuel Macron / Marine Le Pen. Quotidien a reçu les journalistes Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn afin d'avoir leur regard sur cette campagne hors-normes qui est sur le point de s'achever.