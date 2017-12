Le Canap’ de Noël : les meilleurs moments des chroniqueurs de Quotidien

C’est un Canap un peu spécial aujourd’hui pour la dernière de l’année, Etienne Carbonnier a décidé de retenir une image de chacun des membres de l'équipe. On commence par Azzedine Ahmed-Chaouch qui a réalisé son rêve cette année, en allant sur la pelouse juste avant un match de l’équipe de France de football. On continue avec Valentine Oberty. On en sait un peu plus sur elle grâce à Charles Dantzig et son livre "la signification des gestes". Quant à martin Weill, il a eu l'embarras du choix - Extrait Quotidien du 22 décembre