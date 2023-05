Canapé, blouson et même pierre tombale : tous ces déchets qui polluent nos eaux

Chaque année, 460 millions de tonnes de plastique sont produites à travers le monde. Sur ces 460 millions, 10 millions de tonnes finiront dans les océans. Pour lutter contre ce phénomène, de très nombreuses associations se démènent jour après jour pour nettoyer ce qui peut l’être, dans un travail qui semble sans fin. Valentine Watrin, Héloïse Grégoire et Gaëtan Chodzko ont suivi le travail de l’une de ces associations, « No Plastic In my Sea ».