Cannabis : bientôt une amende de 300€ ?

C’est l’arme du gouvernement pour lutter contre la consommation de cannabis : une amende forfaitaire de 300€ pour les consommateurs pris en flagrant délit. Baptiste des Monstiers est allé enquêter auprès des policiers, des avocats et des jeunes consommateurs. Mais avant, il s’est rendu auprès de ceux qui devront, ou non, voter cette loi : les députés. Et ça balance pas mal. Emmanuel Macron et le gouvernement d’Édouard Philippe ont dégainé leur arme pour lutter contre la consommation de cannabis, notamment chez les jeunes. Si on est encore loin d’une véritable dépénalisation, le gouvernement souhaite mettre en place une amende de 300€ pour les consommateurs, au lieu de rappel à la loi ou de peine de prison comme c’est le cas actuellement.En comparaison aux autres infractions, sanctionnables par une amende, celle proposée pour les consommateurs de cannabis reste très élevée : elle est de 68€ pour tapage nocturne, 135€ pour non-port de sa ceinture de sécurité ou encore 800€ pour une conduite sans permis. Les députés devront voter, ou non, cette loi dans les prochaines semaines. Baptiste des Monstiers s’est rendu là où tout se passe, à l’Assemblée nationale, pour interroger les députés sur cette future mesure. Tous ne sont pas unanimes sur la question. Côté forces de l’ordre, l’idée passe mal également. Les policiers redoutent une surcharge de travail supplémentaire et rappelle qu’ils ont "plus important à gérer". Du côté des consommateurs, pareil, l’idée n’est pas toujours bien perçue, même si on note un assouplissement de l’État sur la consommation de cannabis.