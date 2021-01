Capitole: le récit minute par minute de nos journalistes au cœur de l’invasion

En savoir plus sur Yann Barthes

Mercredi après-midi, des manifestants pro-Trump ont envahi le Capitole, à Washington. Nos journalistes Laura Geisswiller et Sophie Gousset faisaient parties des rares caméras à être à l’intérieur du bâtiment. Elles retracent le récit de cette soirée hors norme qui fera, tristement, date. Mercredi, à l’appel de Donald Trump lui-même, plusieurs milliers de manifestants s’étaient réunis devant le Capitole à Washington. C’est à l’intérieur de ce bâtiment, symbole de la démocratie américaine, que le Congrès devait officialiser la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. Mais pour les pro-Trump, comme pour le président sortant, cette victoire est un « vol ». Après plusieurs heures de manifestation pacifique, ils ont été nombreux à pénétrer, de force, dans le Capitole pour faire interrompre la procédure, provoquant le chaos à l’intérieur du bâtiment. De nombreux bureaux ont été saccagés et des documents dérobés. Quatre personnes ont trouvé la mort au cours de cette attaque. Une femme a été tuée par un tir de police. Trois autres personnes, deux hommes et une femme, sont morts « d’urgence médicale distincte » selon les premiers éléments rapportés par la presse.