Echange tendu entre Emmanuel Macron et al-Sissi sur la question des caricatures

Le président égyptien est en visite officielle en France. Alors on le rappelle, sous le régime du président Al Sissi, ce sont 60 000 personnes emprisonnées pour le simple fait de ne pas être d’accord avec le régime et une application des droits de l’homme qui leur vaut de nombreuses critiques à travers le monde. Sachant tout ça donc, le président Al Sissi était en visite à Paris ce lundi et, forcément, cette visite fait polémique. Le président Al Sissi a été reçu à l’Elysée par Emmanuel Macron, avec lequel il s’est entretenu en privé, avant de donner une conférence de presse commune face aux journalistes qui n’ont pas hésité à poser les questions qui fâchent.