Carnaval de Dunkerque : des "blackfaces" qui ne posent pas de problème aux festivaliers

Après la photo polémique d’Antoine Griezmann qui s’est grimé en joueur des Harlem Globe Trotters, c’est au tour du carnaval de Dunkerque de faire face à une nouvelle controverse à cause des "blackfaces" du carnaval. En cause, "La Nuit des Noirs" qui a lieu chaque année. Des festivaliers déguisés en noirs, ce n’est pas du tout une nouveauté au carnaval. Sauf que, cette fois, deux associations veulent l’annulation de cette soirée. Mais à Dunkerque, les habitants sont très attachés à la tradition. Et ils ne voient vraiment pas où est le problème... C’est ce qu’a constaté Baptiste des Monstiers.